Nutricionista revela se a creatina melhora o sexo e a libido; confira

Embora esteja presente em vários alimentos, como carnes vermelhas e frutos do mar, a creatina costuma ser suplementada, sobretudo por quem quer turbinar os resultados da rotina de atividade física.

Mas, afinal, a substância conhecida por melhorar a resposta muscular na prática de exercícios também serve para dar um “boost” na vida sexual?

A resposta é sim. “É esperado haja uma maior resistência na atividade, além de uma melhor recuperação ao estímulo gerado. Diante disso, se ela ajuda no desempenho nas atividades, pode se esperar também uma melhora no desempenho sexual, durante o ato”, afirma a nutricionista e colunista do Metrópoles Thaiz Brito.

A creatina vale, sobretudo, àqueles que estão com a resistência comprometida.

“Apesar dos estudos serem inconclusivos, alguns relatos sugerem que pessoas que fazem uso da creatina podem experimentar um aumento temporário no desejo sexual devido aos níveis de energia melhorados e ao bem-estar geral”, complementa a expert em alimentação saudável.

Segundo Thaiz, existem estudos que, atualmente, analisam a ligação entre o uso de creatina e o aumento da libido. “Descobertas preliminares indicam efeitos psicológicos potenciais que podem aumentar o desejo sexual”, emenda.

Outros benefícios Além de colaborar na hora do “rala e rola” e de turbinar a hipertrofia, esse suplemento é uma mão na roda para o cérebro. Ele melhora a função cognitiva e diminui a fadiga mental, tornando-se aliado, inclusive, de idosos.