O artista itamarajuense mostra sua arte e busca de apoio

Numa sociedade movida pela rapidez das redes sociais, a arte de rua continua a ecoar sua voz pelas paredes e vielas das cidades. Entre os muitos artistas que povoam esses espaços. Ellian Santos está dentre esses artesões que utilizam a paleta de cores para transferir a mensagem cativante da “ArteViva”.

Com um talento que transcende o convencional, ArteViva do itamarajuense estampa paredes de ambientes comerciais na cidade, transferido temas como freestyle, pinturas em muros, galerias vivas, onde a criatividade dança com a realidade.

Entretanto, a jornada de ArteViva não é apenas sobre pintar as cores vibrantes; é também sobre sobreviver e prosperar como artista independente. Nesse mundo desafiador, onde a valorização da arte muitas vezes se perde entre o ruído do cotidiano, Ellian Santos busca apoio e reconhecimento.

O artista Ellian Santos, utiliza materiais básicos para desenvolver suas obras, tem buscado apoio de amigos e empresas, na tentativa de elevar a arte e conquistar seu triunfo.

Consigo desenvolver a arte de forma intuitiva, nunca participei de cursos, mas sinto a vontade de expressar a ArteLivre, espero tocar o coração de pessoas que contribuam com a elevação dos artistas, destacou Ellian Santos, presente no instagram @ellian_santtos04.