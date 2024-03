O Blog do Noblat completa hoje 20 anos

Foi com uma curta mensagem de boas-vindas, sob o título “É o início”, que comecei este blog às 20h57 do dia 20 de março de 2004 – há 20 anos completados hoje.

No dia seguinte, em nota postada às 14h39, respondi às primeiras críticas – no caso, sobre o tamanho das letras e o designer. E aproveitei para confessar minha ignorância:

“Não entendo nada disso. Sou da época da velha e boa Olivetti nas redações. Meu avô legou-me uma Royal 1934 – hastes de metal, tudo de metal, uma beleza. Funciona até hoje”.

O blog nasceu porque eu estava desempregado. Dos colegas mais experientes, à época, ouvi que um blog jamais conseguiria competir com os grandes veículos de comunicação.

Um dia, pensei em acabar com o blog e informei os poucos leitores a respeito. Um deles respondeu: “Continue até achar um emprego decente”. Eu havia achado, mas não sabia.

Em 2007, para celebrar o terceiro aniversário do blog, anunciei:

“Aproveito a data para inaugurar uma nova seção do blog: Podcasting. Uma ou mais vezes por semana, postarei um comentário que vocês poderão baixar à vontade – ou ignorar.”

O blog atravessou até aqui dez eleições (2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020 e 2022), sendo cinco presidenciais; e duas tentativas de golpe (dezembro de 2022 e janeiro de 2023).

Além dos mais formidáveis escândalos desse período, do mensalão do PT em 2005 ao roubo por Bolsonaro das joias sauditas em 2022. O blog acompanhou a ascensão e queda da Lava-Jato e do seu herói, Sérgio Moro.

Quando o blog surgiu não havia Twitter nem Facebook. Havia Orkut, que em breve desapareceria. A internet comercial no Brasil só tinha nove anos de criada. O iPhone só surgiria em 2007.

Este blog, hoje, pode ser acessado via celular no X, ex-Twitter, Facebook, Instagram e TikTok. Já esteve hospedado no IG, sites do Estadão, do Globo e da Veja, e há quase três anos está no Metrópoles.

Espero que seja o último abrigo do blog. Dá um trabalho danado ficar mudando de endereço. De resto, o Metrópoles está entre os sites campeões de audiência no Brasil, e o acesso a ele é gratuito.

Agradeço a todos que tornaram possível este blog atravessar 20 anos no ar, principalmente aos leitores. Renovo meu compromisso com o jornalismo sem amarras e com qualidade.

Seguem links para textos e vídeos aqui repostados hoje e que contam episódios importantes dos últimos 20 anos da história política do Brasil.

Pela direita – e não se discute mais isso https://www.metropoles.com/blog-do-noblat/ricardo-noblat/pela-direita-e-nao-se-discute-mais-isso

Em um albergue de Berlim https://www.metropoles.com/blog-do-noblat/ricardo-noblat/em-um-albergue-de-berlim-por-guga-noblat

A eleição já acabou. Lula venceu https://www.metropoles.com/blog-do-noblat/ricardo-noblat/a-eleicao-ja-acabou-lula-venceu-2

No sofá do Jô Soares – quando o blog mudou o voto de um senador https://www.metropoles.com/blog-do-noblat/ricardo-noblat/no-sofa-do-jo-soares-quando-o-blog-mudou-o-voto-de-um-senador

Lula, o retorno https://www.metropoles.com/blog-do-noblat/ricardo-noblat/lula-o-retorno

Tortura é crime que não pode e não deve prescrever https://www.metropoles.com/blog-do-noblat/ricardo-noblat/tortura-e-crime-que-nao-pode-e-nao-deve-prescrever

As melhores frases de 2008 https://www.metropoles.com/blog-do-noblat/ricardo-noblat/as-melhores-frases-de-2008

Cobre-se honestidade ao jornalistas, imparcialidade, não https://www.metropoles.com/blog-do-noblat/ricardo-noblat/cobre-se-honestidade-ao-jornalista-imparcialidade-nao-2

Salvo se o acaso fizer uma surpresa, Dilma vencerá https://www.metropoles.com/blog-do-noblat/ricardo-noblat/salvo-se-o-acaso-fizer-uma-surpresa-dilma-vencera

Tempo fechado: Arruda vai processar Noblat https://www.metropoles.com/blog-do-noblat/ricardo-noblat/tempo-fechado-arruda-vai-processar-noblat

A queda do apoio a Dilma https://www.metropoles.com/blog-do-noblat/a-queda-do-apoio-a-dilma

Por enquanto, Dilma fica https://www.metropoles.com/blog-do-noblat/ricardo-noblat/por-enquanto-fica-dilma

O ministério que falta, o do Vai dar Merda https://www.metropoles.com/blog-do-noblat/o-ministerio-que-falta-o-do-vai-dar-merda

Ministro da Justiça pede inquérito para investigar charge https://www.metropoles.com/blog-do-noblat/ministro-da-justica-pede-inquerito-para-investigar-charge

Quem desconhece o passado é incapaz de enxergar o futuro https://www.metropoles.com/blog-do-noblat/quem-desconhece-o-passado-e-incapaz-de-enxergar-o-futuro

O massacre do Jacarezinho tira a máscara de sensatez de Mourão https://www.metropoles.com/blog-do-noblat/quem-desconhece-o-passado-e-incapaz-de-enxergar-o-futuro

Olavo de Carvalho manda Noblat “cagar” https://www.metropoles.com/blog-do-noblat/olavo-de-carvalho-manda-noblat-cagar

O que o futuro reserva depois da rendição do Exército a Bolsonaro https://www.metropoles.com/blog-do-noblat/o-que-o-futuro-reserva-depois-da-rendicao-do-exercito-a-bolsonaro-2

Não acredito que Bolsonaro mudará após a carta à democracia https://www.metropoles.com/blog-do-noblat/nao-acredito-que-o-bolsonaro-mudara-apos-a-carta-a-democracia

Lula chama Noblat de “canalha” e “gagá” https://www.metropoles.com/blog-do-noblat/lula-chama-noblat-de-canalha-e-gaga

Quem ganha e quem perde com o fracasso do golpe bolsonarista https://www.metropoles.com/blog-do-noblat/quem-ganha-e-quem-perde-com-o-fracasso-do-golpe-bolsonarista-2

Lula, Lava Jato e Noblat https://www.metropoles.com/blog-do-noblat/lula-lava-jato-e-noblat