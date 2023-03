O brabo tem nome: Silvanno Salles lança clipe com versão de ‘Zona de Perigo’, sucesso de Léo Santana

Silvanno Salles deu sua voz a uma série de sucessos – efêmeros ou não -, levando uma pegada de arrocha para hits do momento. Não foi diferente com Zona de Perigo, sucesso de Léo Santana lançado para o último carnaval.

O cantor apaixonado gravou um videoclipe com sua versão de arrocha raiz para a música de Leo, gravado em Guarajuba, na Linha Verde.

Léo Santana gostou tanto da releitura de Silvanno , que tem cantando em seus shows a música original, em pagode baiano e a versão sofrência do arrocheiro, de quem é fã declarado desde adolescente. No arrastão de quarta-feira de cinzas do GG, um dos pontos altos foi o feat entre a dupla, encerrando o Carnaval de Salvador com chave de ouro.