O candidato preferido de Valdemar à Prefeitura do Rio

Nem Flávio Bolsonaro, nem qualquer nome apoiado pelo governador Cláudio Castro. O candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro em 2024 preferido de Valdemar Costa Neto, é o general Braga Netto.

Segundo interlocutores, o presidente nacional do PL avalia que Braga Netto tem forte apelo para a pauta da segurança pública, um dos principais temas de debate durante eleição na capital fluminense.

Entre fevereiro de 2018 e 31 de dezembro de 2019, período do governo Michel Temer (MDB), Braga Netto foi o interventor federal na área da segurança pública do estado do Rio.

Braga Netto, no entanto, não gosta da ideia de ser candidato a prefeito. O general quer mesmo é concorrer ao Senado por Minas Gerais nas eleições de 2026, quando duas vagas de senador estarão em disputa por estado.