O Carnaval de Léo Santana e o sucesso de ‘Zona de Perigo’

Decididamente, 2023 foi o ano de Léo Santana. Desde novembro do ano passado, o cantor e compositor baiano, nascido e criado no bairro do Lobato, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, não apenas conseguiu viralizar a música Zona de Perigo que, de tão popular, chegou a virar tema de inúmeras fantasias de Carnaval, mas se tornou uma personalidade festejada e citada por famosos e anônimos.

Na verdade, o nome Léo Santana se transformou em objeto de memes na internet, garantiu entretenimento farto e o elevou à categoria de homem mais desejado do Brasil.

Apesar de toda repercussão sobre o próprio tamanho, corpo sarado, a voz de barítono e a malemolência na execução dos passos de dança, o ex-vocalista da banda Parangolé tem mais para oferecer quando se trata do mundo artístico.

No último dia do Carnaval, Léo Santana lançou o projeto Léo e Elas e arrastou uma multidão pelas ruas do Circuito Osmar, no Campo Grande, na presença de A Dama, Nêssa e Rai Ferreira.

Segundo o próprio cantor, a ideia surgiu como uma forma de valorizar as mulheres no Pagodão e no pagotrap, que é uma mescla de pagode, samba e o trap, que é um subgênero mais dançante do rap.

“A ideia foi uma ideia minha e da minha produção, nasceu para dar prestígio as mulheres que comandam em grande estilo o movimento do qual faço parte que é o pagode da Bahia, ainda faltaram algumas que devido a compromissos não puderam comparecer”, contou.

Com uma carreira estabilizada desde 2001, Léo já experimentou outros sucessos como o Rebolation, em 2010, que se transformou num hit de verão daquele ano e alavancou a carreira do cantor e do Parangolé para fora do Brasil. Na verdade, a música bateu recordes nas paradas de Angola e Portugal.

Cobiçado

No caso de Zona de Perigo, o próprio cantor se disse surpreso com a repercussão do trabalho e, modesto, atribuiu tamanho sucesso exclusivamente à música, que conquistou os públicos pela junção de fatores como melodia gostosa, letra e coreografia fáceis.

“Sou só gratidão. Quando gravamos e lançamos Zona de Perigo, em novembro de 22, era apenas um single normal. O investimento e o trabalho estavam focados em ‘Não se vá’, com Pedro Sampaio”, contou para a reportagem, lembrando que a apresentação nos shows começou a chamar a atenção e reverberou no Tiktok, Instagram.

“Gravei um vídeo e publiquei nas redes…A música explodiu e começou a viralizar”, complementa.

Quando questionado sobre o título de homem mais cobiçado do Brasil, o marido da bailarina Lore Improta e pai de Liz ri diz desconhecer essa condição. “Nem sabia desse crédito, mas fico feliz, lisonjeado e me divirto muito com os vídeos que a galera tem postado de memes, das reações dos casais e das paródias”, afirma.

“É impossível ouvir a canção e não se balançar, o famoso chicletinho que não sai da cabeça, tem uma letra simples e coreografia fácil”, completou, reforçando que depois do show que fará no dia 25, em Brasília, vai descansar e aproveitar as férias, afinal, nesse carnaval, Léo se apresentou em quatro estados brasileiros e somou mais de 45 horas em cima dos trios.



Números do Sucesso no Carnaval

16 shows

4 estados

Mais de 45 horas no trio/palco

Zona de Perigo entre as mais ouvidas do Brasil e do mundo

10 milhões de ouvintes mensais no Spotify

Léo Santana é o primeiro cantor brasileiro masculino a fazer mais de 2 milhões de streams em 24h numa música solo.

Atualização

1 Spotify Brasil

1 Deezer Brasil

1 Apple Music Brasil

1 Amazon

1 YouTube Brasil

3 Deezer Global

10 YouTube Global

11 Spotify Globa

26 Spotify Semanal Mundo

3 Spotify Portugal

77 Spotify Paraguai

