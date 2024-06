O copo meio cheio do PT nas eleições municipais de 2024

Rafaela Felicciano/Metrópoles

1 de 1 PT – Foto: Rafaela Felicciano/MetrópolesCom a perspectiva de o Partido dos Trabalhadores ganhar apenas duas prefeituras de capitais, integrantes de sua cúpula encontraram uma maneira de ver metade do copo cheio.

Em vez de contar a vitória com base apenas nas prefeituras que o partido conquistas, o discurso agora é que a vitória que realmente contará é a do “campo democrático” — ou seja, os partidos que estarão com Lula em 2026.

Nesta conta, não entram, pelos cálculos do partido, Republicanos, PP, União Brasil e PSD. Além, é claro, do PL.

