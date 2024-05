O ensino do dever de casa e os desafios e soluções para uma aprendizagem colaborativa

As tarefas escolares, ferramentas valiosas para o processo de ensinoaprendizagem, podem se tornar um campo minado para famílias e alunos.

Frequentemente, pais e responsáveis se deparam com o desafio de auxiliar seus filhos na realização das atividades, enfrentando dificuldades que impactam negativamente a experiência educacional de ambos.

A rotina corrida dos pais, aliada à falta de familiaridade com os conteúdos específicos, torna o auxílio nas tarefas um desafio para este contexto, principalmente no que tange diferentes estilos de aprendizagem, gerando conflitos e frustrações durante a explicação das atividades.

A falta de comunicação clara entre pais, filhos e professores dificulta bastante esse acompanhamento do progresso escolar e a identificação de necessidades específicas dos alunos.

Se faz necessário construirmos uma ponte entre a família e a escola, superando assim as dificuldades no ensino das tarefas escolares, exigindo um esforço conjunto de famílias, escolas e alunos por meio da colaboração e do diálogo, permeando construir um ambiente de aprendizagem mais positivo e eficaz.

A paciência dos pais e responsáveis no ensino das tarefas escolares deve se basear em um ensino – aprendizado com afeto e respeito, é fundamental lembrar que cada aluno aprende em seu próprio ritmo e possui diferentes estilo, tarefas escolares, dúvidas e dificuldades podem surgir ao longo da trajetória, exigindo paciência e compreensão por parte dos pais e

responsáveis.

Ao valorizarmos o processo, promovendo a comunicação e incentivando a autonomia, podemos transformar as tarefas em oportunidades para o desenvolvimento intelectual, social e emocional dos nossos alunos, visto que devemos incutir que a educação é uma responsabilidade compartilhada e com o objetivo principal de construirmos um futuro promissor para os nossos alunos.

Por | João Faustino Andrade Junior