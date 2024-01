Conheça as 6 melhores carreiras para bilíngues e multilíngues

Se você é bilíngue ou multilíngue e está procurando a melhor opção de carreira para aproveitar muito bem o seu domínio de idiomas, o nosso conteúdo pode te ajudar. Para isso, separamos as 6 melhores carreiras de bilíngues e multilíngues para você conferir qual delas mais se adequa ao seu perfil.

Dessa forma, você vai conseguir se preparar de forma muito mais eficiente para começar a trabalhar na área escolhida o quanto antes.

Quer saber quais são as 6 melhores carreiras para bilíngues e multilíngues? É só conferir até o final do conteúdo que preparamos para você!

Intérprete

Se estamos falando de pessoas bilíngues e multilíngues, a carreira de intérprete não poderia ficar de fora, não é mesmo? O profissional da área é responsável por traduzir diferentes idiomas para a compreensão do ouvinte, sendo muito comum em empresas de todos os segmentos.

Dessa forma, as empresas conseguem atingir um maior número de clientes, mesmo os que não falam o idioma em questão.

No Japão, por exemplo, é bastante comum brasileiros que trabalham como intérpretes em clínicas médicas para traduzir o atendimento médico para brasileiros que não falam japonês.

Tradutor

Enquanto a carreira de intérprete tem relação a traduzir conteúdos orais, a profissão de tradutor, como o próprio nome demonstra, é responsável por traduzir conteúdos escritos.

E assim como a carreira de intérprete, a carreira de tradutor pode ser uma excelente opção para quem domina um segundo ou mais de dois idiomas. Dessa forma, é possível se especializar em várias áreas e atingir um maior número de clientes, uma vez que você fala vários idiomas.

As áreas que você pode atuar como tradutor são: tradução simples, que envolve a tradução de livros e filmes, tradução técnica, que envolve conhecimento técnico no assunto a ser traduzido e tradução juramentada, que se refere a tradução de documentos e demais necessidades legais.

Comissário de bordo

A carreira de comissário de bordo pode não ser nenhuma novidade, mas é uma das melhores carreiras para bilíngues e multilíngues. Isso porque, saber mais de dois idiomas pode ser um grande diferencial para comissários de bordo, principalmente os que trabalham em viagens internacionais.

A habilidade de falar mais do que dois idiomas tem sido vista com bons olhos para as empresas aéreas, uma vez que estão focadas em melhorar o atendimento ao cliente. Dessa forma, comissários que possuem fluência em vários idiomas podem ser considerados escolhas melhores por essas empresas.

Professor

A carreira de professor pode não ser muito conhecida como melhor carreira para bilíngues ou multilíngues. Porém, o crescimento de escolas bilíngues é algo a se considerar, já que há atualmente várias escolas bilíngues ao redor do país, principalmente se você é apaixonado pela área.

Por outro lado, uma pessoa que sabe vários idiomas pode também aproveitar esse conhecimento e seguir por outro caminho, que é o ensino de idiomas, tanto em escolas de idiomas quanto em aulas particulares.

Hotelaria e turismo

As carreiras na área de hotelaria e turismo, como recepcionistas, concierges, guias turísticos e todas as profissões do ramo, com certeza são algumas das melhores carreiras para bilíngues e multilíngues.

Isso porque, do mesmo modo como acontece com os comissários de bordo, as empresas do setor estão focadas em prestar sempre o melhor atendimento ao cliente. E que melhor forma de fazer isso do que com colaboradores que falam a língua nativa dos clientes?

Então, se você é apaixonado pela área, que tal começar a se preparar agora mesmo e estudar inglês online?

Especialista em Recursos Humanos

Por último, mas não menos importante, temos a carreira de especialista em recursos humanos, que não poderia ficar de fora da nossa lista de melhores carreiras para bilíngues e multilíngues.

Profissionais da área que já dominam outros idiomas estão sendo considerados as melhores escolhas, principalmente em empresas que estão em processo de ampliação em um cenário global.

Então, se você já trabalha na área e está em busca de melhores oportunidades de trabalho, uma ótima opção é começar ampliando seus conhecimentos em idiomas estrangeiros.

Agora você já sabe quais são as 6 melhores carreiras para bilíngues e multilíngues. Então que tal escolher aquela que mais se adequa ao seu perfil e começar a se preparar para atuar em uma delas no próximo ano?