O patrimônio de Jair Renan, o “04” de Bolsonaro

Filho “04” de Jair Bolsonaro e candidato a vereador em Balneário Camboriú (SC), Jair Renan (PL) declarou à Justiça Eleitoral possuir apenas R$ 42 mil de patrimônio.

Renan, que usará o mesmo nome do pai, “Jair Bolsonaro”, na urna, declarou ao TSE ter apenas duas contas correntes: uma com R$ 40.591,68 e outra com R$ 1.478,11.

Assim como seu irmão Carlos Bolsonaro, que tentará reeleição para vereador do Rio de Janeiro, Jair Renan usará um nome fácil de memorizar na urna: “22.222”.

É a primeira vez que Renan sairá como candidato em uma eleição. Ele é filho de Bolsonaro com Ana Cristina Valle, a qual, como noticiou a coluna, mentiu ao TSE em 2022 ao dizer que era dona de uma mansão em Brasília.

Jair Renan já foi dono de empresa Apesar dos valores modestos de patrimônio declarados, Jair Renan já foi dono de uma empresa de eventos no Distrito Federal com faturamentos milionários.

Como mostrou o Metrópoles, o filho “04” de Bolsonaro era dono da “RB Eventos e Mídia Eirelli”. A empresa chegou a ter faturamento de R$ 4,5 milhões.

A empresa acabou sendo alvo da Operação Nexum, da Polícia Civil do Distrito Federal. A investigação apurava um esquema de fraude, estelionato e lavagem de dinheiro.

Jair Renan acabou “doando” a RB Eventos para Marcus Aurélio Rodrigues dos Santos. Em agosto de 2023, a empresa foi fechada, segundo dados da Receita Federal.