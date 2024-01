O petista contratado por Cláudio Castro para defendê-lo

Luis Alvarenga

1 de 1 O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro – Foto: Luis AlvarengaEnquanto busca reforçar seu time de advogados com o filho de um ex-presidente do Superior Tribunal de Justiça, como mostrou a coluna, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, também tem um petista com bom trânsito em Brasília entre seus defensores.

Trata-se de João Paulo Cunha, ex-deputado que presidiu a Câmara durante o primeiro mandato de Lula, entre 2003 e 2005, e foi um dos condenados pelo Supremo Tribunal Federal no escândalo do mensalão.

Cunha é um dos advogados de Castro no habeas corpus movido no Supremo que, conforme publicou a coluna, pretende derrubar dois inquéritos que são fonte de dores de cabeça ao governador no STJ. Recentemente, por ordem do ministro Raul Araújo, ele teve os sigilos fiscal, bancário e telemático quebrados e seu irmão foi alvo de uma batida da Polícia Federal.

O pedido ao Supremo em nome de Cláudio Castro foi feito em agosto por João Paulo Cunha e outros dois advogados. O habeas corpus está nas mãos do ministro André Mendonça e tem parecer contrário da Procuradoria-Geral da República.

A pena imposta a João Paulo Cunha no mensalão, de 6 anos e 4 meses de prisão por corrupção passiva e peculato, foi perdoada pelo STF em 2016, com base em um indulto assinado pela então presidente Dilma Rousseff. Cunha segue filiado ao PT.

