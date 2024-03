Santos: aliados de Bolsonaro e Tarcísio lideram corrida à prefeitura

São Paulo — A corrida pela Prefeitura de Santos, no litoral paulista, é liderada pela deputada federal Rosana Valle (PL-SP) e pelo atual prefeito Rogério Santos (Republicanos), segundo levantamento feito pelo Instituto Paraná Pesquisas, publicado nesta quinta-feira (14/3).

A deputada é apoiada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), enquanto o prefeito conta com o apoio do governador do estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Como se sabe, os dois são aliados — Tarcísio é afilhado político do ex-presidente.

Segundo o instituto, em uma pesquisa espontânea — quando não há indicações de candidatos —, Rosana aparece com 7,6% das intenções de voto, e Rogério tem 7,1%.

No primeiro cenário, com nomes pré-definidos, 36,1% dos eleitores declararam o voto em Rosana, contra 27% de eleitores de Rogério. A ex-prefeita Telma de Souza (PT) aparece com 19,8%, seguida pela vereadora Débora Camilo (Psol), com 3%.

Em um cenário no qual o prefeito Rogério não disputa a reeleição, o ex-prefeito Paulo Alexandre Barbosa (PSDB) surge na liderança, com 37,8% — ele ainda não se manifestou sobre uma possível candidatura. A deputada Rosana acumula 31,5%, seguida por Telma, que tem 16,6%, e Débora, com 2,9%.

Quanto à rejeição dos candidatos, a ex-prefeita Telma aparece na frente, com 37,1%. A segunda mais rejeitada é Débora, com 23,6%. Rosana surge com 17,9%, seguida por Rogério, que tem 17,3%, e Paulo Alexandre Barbosa, com 16,6%.

Aprovação à gestão O prefeito Rogério Santos tem um ponto favorável à sua reeleição. Segundo a pesquisa, mais de 67% dos entrevistados aprovam a atual administração na cidade.

No entanto, o apoio de Bolsonaro à Rosana Valle pode fazer a diferença. Isso porque 25,8% dos eleitores afirmaram que “com certeza votaria” em um candidato indicado pelo ex-presidente.

Índice semelhante tem Tarcísio de Freitas, que conseguiria 25,1% de eleitores “certos” para seu indicado. Jáum candidato apoiado pelo presidente Lula (PT) teria 22% de “certeza” dos votos.

A rejeição dos padrinhos também foi questionada. De acordo com o levantamento, 48,6% dos entrevistados afirmaram que “jamais votariam” em um candidato de Lula.

Em seguida, 46,1% disseram não votar em um candidato de Bolsonaro, enquanto 31,1% afirmaram que não votariam em um candidato de Tarcísio.

A pesquisa ouviu 800 moradores de Santos. O grau de confiança é de 95%, com margem de erro de aproximadamente 3,5 pontos percentuais, segundo o instituto.