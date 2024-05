O que desejo para Bolsonaro

Faço votos para que Bolsonaro tenha de fato se recuperado e que deixe hoje o hospital em boa forma, como previsto. Foi sua internação mais longa desde a facada que levou em Juiz de Fora há cinco anos.

Desejo-lhe uma saúde de ferro para que possa ser julgado, condenado e preso, se possível ainda este ano, ou, no máximo, no próximo. Deve ser angustiante viver à espera do pior. Nem ele merece isso.

—

O que Eduardo Leite, o aflito (e com razão de sobra) governador do Rio Grande do Sul, tem a ver com Caramelo? Como provou, Caramelo não dá um passo em falso quando está em perigo. Leite dá.

—

De um Eduardo a outro: o filho Zero Três do indigitado Bolsonaro promete visitar o Rio Grande do Sul para ver com os próprios olhos se é fato ou fake o que os meios de comunicação relatam.

Busca inspiração para novos comentários.

—

Diz o explicador de política do jornal Estado de S. Paulo que Tarcísio de Freitas só será candidato a presidente da República em 2026 se Lula chegar até lá muito mal, derrotado de véspera.

Bem, a ser assim, eu também topo me candidatar desde que não precise disputar o primeiro turno, só o segundo. De preferência, com o apoio de todo mundo – menos daquele, você sabe quem.