O que é a tricotilomania, que faz a Amanda do BBB arrancar o cabelo

Arrancar os pelos do corpo e os fios de cabelo em situações de estresse é uma condição razoavelmente comum, que afeta algumas pessoas. É o caso, por exemplo, de Amanda Meirelles, participante do BBB 23. Em conversa com Bruna Griphao, a médica relatou que, além dos cabelos, já chegou até mesmo a usar pinça para arrancar os pelos dos dois braços.

O que é a tricotilomania?“A tricotilomania é uma desordem comportamental ligada fortemente à ansiedade e problemas emocionais, quando o paciente tem um impulso em arrancar os fios de cabelo ou os pelos do corpo. Muitas vezes, ela pode envolver rituais, quando a pessoa seleciona um fio, ou um número determinado de fios, ou ainda um tipo específico de fio (grossos ou finos, mais claros ou escuros, mais ondulados ou mais lisos) para remover”, explica a dermatologista Cintia Guedes, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD).

Segundo a médica, há também pessoas que usam ferramentas para arrancar os fios, como pinças, por exemplo. “Geralmente são mulheres, que chegam no consultório do dermatologista se queixando de falhas no couro cabeludo. Algumas delas percebem os impulsos. Outros podem arrancar os fios de maneira automática, durante atividades rotineiras, como por exemplo enquanto assistem televisão. Dessa forma, as falhas aparecem sem que se perceba quando elas começaram”, destaca a especialista.

