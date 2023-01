BBB23: angolana, Tina aumenta lista de estrangeiros no reality show

O BBB23 contará com uma participante estrangeira: trata-se de Tina, nascida em Angola. Atualmente morando em São Paulo, a nova sister integra um grupo seleto de pessoas que não nasceram no Brasil e entraram no reality show da TV Globo.

Tina tem 29 anos e é analista de marketing e modelo. Nascida em Angola, mora há nove anos na capital de São Paulo. Veio para o Brasil para estudar e por aqui se graduou em Jornalismo e fez pós-graduação em Marketing. Atualmente também atua em comerciais e como influenciadora em suas redes sociais.

Tina revelou, durante o pré-confinamento, que consumia cultura brasileira desde a infância com a mãe e os sete irmãos, que vir para o Brasil era um sonho e que pretende seguir no país daqui para frente. Em Angola, em 2012, foi eleita Miss Benguela (cidade da região oeste do país).

Relembre outros estrangeiros no BBBNo primeiro Big Brother Brasil, outro angolano participou. Antonio Sergio Tavares Campo esteve na casa mais vigiada do Brasil e carrega a alcunha de ter sido o primeiro líder da história do reality no Brasil.

No BBB4, começou a história de sucesso de Antonela Avellaneda, argentina até hoje mencionada por conta de sua beleza. O último foi Kaysar Dadour, o mais conhecido da lista. No BBB18, o sírio chegou na final e ficou em segundo lugar. Logo após o programa, ele assinou contrato com a TV Globo e começou a trabalhar como ator.

Tina BBB23

Tina nasceu em Angola, mas mora em São Paulo. É modelo e analista de marketingFoto: Divulgação

cauã reymond e antonella bbb4

Cauã Reymond e a estrageira Antonela, do BBB4. Reprodução