O que José Dirceu pensa sobre se candidatar em 2026

O ex-ministro José Dirceu tem conversado discretamente com aliados nos últimos dias, desde que suas condenações foram anuladas pelo STF e o ex-ministro se livrou das restrições da Lei da Ficha Limpa. O petista vem dizendo que “passa pela cabeça” voltar a se candidatar a deputado federal em 2026, mas pediu cautela e disse ser muito cedo para tomar uma decisão.

Uma pessoa próxima do petista apontou que é preciso esperar a reação do PT com a volta dos direitos políticos de Dirceu. Uma parte da legenda avalia que o PT abandonou Dirceu, que já presidiu o partido e foi um de seus principais expoentes.

Dirceu foi ministro da Casa Civil no primeiro mandato de Lula. Foi condenado e preso no mensalão e na Lava Jato, nesta última por ordem do ex-juiz e hoje senador Sergio Moro.

Para o ministro do STF Gilmar Mendes, que assinou a decisão anulando as condenações de Dirceu, Moro e os procuradores da Lava Jato agiam em uma “confraria” e encaravam “a condenação de Dirceu como objetivo a ser alcançado para alicerçar as denúncias que, em seguida, seriam oferecidas contra Lula”.