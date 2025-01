O que se sabe sobre caso do jovem encontrado morto em geladeira no RJ

A Polícia Civil investiga a morte do jovem Gabriel Alves Ferreira, de 22 anos, encontrado morto dentro de uma geladeira abandonada na Avenida do Contorno, em Niterói, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro.

Entenda o caso:

Gabriel tinha 22 anos e estudava educação física. O sonho dele era se tornar preparador físico .

. O universitário passava a virada do Ano Novo na Praia de Icaraí com amigos. O jovem desapareceu na madrugada de 1º de janeiro, após tentar separar uma briga na festa .

. O corpo da vítima foi encontrado, em 4 de janeiro, dentro de uma geladeira em Niterói por policiais do 12º Batalhão da Polícia Militar.

por policiais do 12º Batalhão da Polícia Militar. Segundo relatos de amigos, um dos criminosos sacou uma arma e deixou ela cair durante a confusão. Gabriel teria pegado o objeto, jogado na mata e fugido.

A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI), da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, é responsável pela investigação do crime.

Um dos pontos que precisa ser esclarecido pela polícia é quando Gabriel foi morto. Ainda não se sabe se o assassinato ocorreu no mesmo dia do desaparecimento ou dias depois. Também falta saber a causa da morte do jovem.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3 O jovem passava a virada do Ano Novo na Praia de Icaraí (RJ) Reprodução/Redes sociais 2 de 3 Corpo de Gabriel foi encontrado dentro de uma geladeira Reprodução/Redes sociais 3 de 3 Gabriel estava desaparecido desde 1º de janeiro Reprodução/Redes sociais

Os agentes ainda investigam como o cadáver do universitário acabou parando dentro de uma geladeira em Niterói.

A polícia não informou se a arma do criminoso, que foi pega por Gabriel durante a confusão, foi encontrada e nem quem seria o dono do objeto.

A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí segue investigando a autoria e a motivação do crime.