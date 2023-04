Obra na Avenida das Galáxias avança; confira

Pavimentação da Avenida das Galáxias (Foto: Wesley Morau)

A Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, por meio da Secretaria de Projetos Estratégicos, prossegue com a obra de pavimentação da Avenida das Galáxias, localizada no bairro Bonadiman, e ruas adjacentes.

A equipe responsável realiza, desde o fim de semana, a imprimação e a aplicação da pavimentação asfáltica no trecho da avenida em que a ação não era executada. Após a pavimentação, a Avenida das Galáxias receberá o serviço de paisagismo, com a implementação de canteiro central, ciclovia, sinalização e passeios com acessibilidade.

