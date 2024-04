Advogada de Jojo Todynho se pronuncia sobre denúncia de homofobia

Nesta sexta-feira (5/4), através de sua assessoria, Jojo Todynho se manifestou sobre a acusação de homofobia, feita pelo influenciador gospel Alex Borges, conhecido como Jhoma. De acordo com Nathalia Azevedo, não existiu nenhuma das acusações. “Ele terá que provar”, disse para a Quem.

“Vimos pela internet o burburinho. Não há qualquer homofobia ou ameaça. Isso ele terá que provar. Lembrando que falsa comunicação de crime é crime, e ele poderá sofrer as sanções legais por conta dessa conduta tanto criminais quanto cíveis”, completou a profissional.

Nessa quinta-feira (4/4), Jhoma abriu uma queixa contra Todynho por ameaça e homofobia. Ele ainda mostrou as mensagens e os áudios enviados por ela. Num deles, a famosa garante que “não tem nada a perder”.

“Está sombreado para não dar tempo de você apagar, mas eu sei para quem você mandou. Se eu precisar botar na internet, eu vou botar com a foto da pessoa. Não é legal um varão ungido de Deus reagindo com palminha, com foguinho e coração foto de outro varão. E há mistério aí, não é Jhoma?!”, debochou a famosa.

Jojo ainda frisou para Alex que vigilância e sabedoria deveriam ser qualidade dos cristãos, como ele. “Eu acho que isso é até um recado divino para você: fica quietinho na sua! Porque você não vai gostar nada de conhecer o meu lado, que eu não gosto nem de mostrar. Se você quiser se aparecer na internet, vai ficar feio para você”, insinuou.

Por medo, Jhoma se dirigiu para a unidade policial: “Ela cometeu dois crimes: ameaça e homofobia. Falei com o meu advogado, que pediu para eu me dirigir até à delegacia e fazer um boletim de ocorrência e aqui eu estou, porque eu não sei o que pode acontecer comigo. Eu ando por todo o Rio de Janeiro”.

Tudo começou depois de Jojo encaminhar um texto pelo Instagram, insinuando que iria expor algumas atitudes do rapaz. “Continua usando o meu nome mesmo para querer aparecer, que quando a minha paciência se esgotar, vou jogar dois prints seus na net”, afirmou a artista.

Jojo Todynho e Jhoma, influenciador gospel

Reprodução

Jojo Todynho

Jojo Todynho se manifesta após ser acusada de agredir aluna Instagram/Reprodução

Jojo Todynho

Advogado revela “detalhes” da adoção de Jojo Todynho e é detonado Instagram/Reprodução

Jojo Todynho (2)

Jojo Todynho Foto: Instagram/Reprodução

Jojo Todynho com fuzil na mão

Jojo Todynho Reprodução/Instagram

Jojo-Todynho-Globo-Código-Ética

Após Código de Ética, Jojo Todynho tem emprego na Globo ameaçado

Jojo Todynho

Globo começa processo de “fritura” de Jojo Todynho Reprodução

E seguiu: “Tenha vigilância, varão! Eu não tenho nada a perder. Já você, é pré-candidato e não poder estar envolvido em escândalos”.

Jojo Todynho reagiu na publicação marcando sua assessoria jurídica. “Acho que eu vou processar ele, hein!”. Ao saber do BO, a famosa fez questão de destacar que “falsa comunicação de crime, é crime”. Eita!