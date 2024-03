Onda de calor atinge mais de 1.600 municípios no Brasil

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo para mais de 1.600 municípios localizados nos Estados do Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Goiás. Esta classificação de risco está em vigor desde sábado (16) e se estenderá até o final da tarde de segunda-feira (18). Entre esses municípios, 556 estão sob alerta máximo, incluindo áreas no norte do Paraná, sul, leste e centro-norte de Mato Grosso do Sul, além das regiões paulistas de Presidente Prudente, São José do Rio Preto, Piracicaba, Ribeirão Preto, Araçatuba, Marília, Araraquara e Bauru. A Região Metropolitana, Vale do Paraíba e litoral sul de São Paulo estão em alerta de perigo potencial.

A atual onda de calor, caracterizada por temperaturas de 3°C a 5°C acima da média durante o período, impacta parte do Brasil desde a última quarta-feira (13). São Paulo já registrou temperaturas acima de 34°C no sábado, conforme dados do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da prefeitura. Neste domingo (17), a madrugada foi abafada, com 25°C e ausência de chuva. O dia continuará com calor intenso e rápida elevação da temperatura, podendo ultrapassar os 35°C, com mínima prevista de 24°C. Os próximos dias ainda serão marcados por sol e calor intenso, embora as chuvas devam retornar gradualmente no final das tardes. O outono terá início na quarta-feira (20).

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

No Rio de Janeiro, foi registrado um recorde de sensação térmica neste sábado, quando a estação Guaratiba marcou 60,1ºC às 10h20. Este é o maior registro já feito pelo sistema Alerta Rio, da prefeitura, que monitora esses dados desde 2014. O recorde anterior foi durante a onda de calor de novembro de 2023, quando a sensação térmica chegou a 59,7ºC na mesma estação da zona oeste. Para este domingo, a cidade do Rio de Janeiro deve atingir os 40°C de temperatura.