Onda de calor e alertas de chuva atingem regiões do Brasil; veja previsão

Uma nova onda de calor e alertas de chuvas atingem diferentes regiões do Brasil nesta sexta-feira, 15. Na região Sul, a chuva persiste em boa parte do Rio Grande do Sul e no sul de Santa Catarina devido à frente fria. A previsão é de temporais com ventos, raios e eventual queda de granizo em quase todo o território gaúcho. No entanto, os volumes mais elevados de chuva serão registrados apenas no extremo sul do Estado. Nas demais áreas da região, o Sol predomina e o calor será intenso. No Sudeste, o tempo firme será predominante. Com uma nova onda de calor, as temperaturas podem chegar perto dos 40 °C em diversas cidades do interior de São Paulo, do Rio de Janeiro e do norte de Minas Gerais.

Já na região Centro-Oeste também haverá tempo firme na maior parte do território. A expectativa é de sol e muito calor, especialmente em Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal. Pode chover em boa parte de Mato Grosso, porém sem acumulados expressivos. No Nordeste, o tempo será seco e quente em quase toda a região. As exceções são o oeste do Maranhão e a faixa leste da Bahia ao Rio Grande do Norte, onde há uma pequena chance de chuvas isoladas, porém sem volumes elevados. Na região Norte, são esperados temporais na maior parte do território. As instabilidades tropicais podem gerar volumes mais elevados no Amazonas, sudoeste do Pará e no Acre. Já no Tocantins, o tempo será mais seco e muito quente.