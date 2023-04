Saúde lança campanha de prevenção e combate à malária

O Ministério da Saúde lançou nesta terça-feira, 25, no Dia Mundial da Luta contra a Malária, a campanha de prevenção e combate à doença. De acordo com a pasta, a eliminação da malária no país até 2035 é uma das prioridades. “Representa um grande problema de saúde pública no país, com 99% dos casos concentrados na região amazônica e com incidência maior nas populações de maior vulnerabilidade social”, informou o ministério. A campanha, que tem o slogan “O combate à malária acontece com a participação de todos: cidadãos, comunidade e governo”, foi lançada pela primeira vez na região amazônica, foco prioritário para o combate da doença, na cidade de Ananindeua, no Pará. A ação visa alertar a população, profissionais de saúde e gestores sobre a prevenção, controle e eliminação da malária. A publicidade será veiculada na televisão, rádio, internet, redes sociais e outdoors a partir desta terça nos estados da região amazônica. A campanha será divulgada também em carros e barcos de som, para que a informação chegue à população das localidades mais vulneráveis. O Ministério da Saúde informou que em 2022, de acordo com dados preliminares, foram registrados 129,1 mil casos no país com redução de 8,1% em relação a 2021. Apesar da queda, o país não atingiu a meta estabelecida, de no máximo 113 mil notificações para o número de casos autóctones, alcançando um resultado de quase 127 mil casos contraídos localmente. Já em relação aos óbitos, o Brasil registrou 37 mortes pela doença em 2019, 51 em 2020, 58 em 2021 e 50 óbitos em 2022.

