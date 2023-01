Ônibus com membros do MTST é apedrejado a caminho de posse de Lula

Um ônibus que transportava integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST) foi apedrejado, neste sábado (31/12), enquanto passava pelo município de Catalão (GO) e com destino a Brasília, onde ocorrerá, no domingo (1º/1), a cerimonia de posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A informação foi divulgada pelo deputado federal Guilherme Boulos (PSol-SP), que é um dos coordenadores do movimento.

Boulos afirmou, via redes sociais, que o crime teria motivação política e atribuiu a autoria do ataque a “criminosos bolsonaristas”, em referência aos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL). Não há registro de feridos, apenas danos materiais – a janela frontal do veículo ficou danificada.

“Criminosos bolsonaristas atiraram pedras em ônibus do MTST a caminho da posse de Lula em Brasília. Esses canalhas têm que ser identificados e presos”, disse o parlamentar no Twitter.

Criminosos bolsonaristas atiraram pedras em ônibus do @mtst a caminho da posse de Lula em Brasília. Esses canalhas têm que ser identificados e presos!

— Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) December 31, 2022