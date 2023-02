Lakers vencem desfalcado Warriors com boa atuação de Beasley

Ala recém-chegada ao Los Angeles Lakers anotou 25 pontos – a mesma pontuação somada das estrelas LeBron James e Anthony Davis 24/02/2023 8:58, atualizado 24/02/2023 8:58

O Los Angeles Lakers (28-32) venceu o Golden State Warriors (29-30) por 124 x 111 na madrugada desta sexta-feira (24/2), em Los Angeles, após boa atuação de Malik Beasley.

O ala chegou aos Lakers após troca tripla envolvendo o Utah Jazz e o Minnesota Timberwolves e fez a estreia como titular anotando 25 pontos e três roubos de bola.

As estrelas LeBron James (13 pontos, nove rebotes e oito assistências) e Anthony Davis (duplo-duplo com 12 pontos e 12 rebotes) anotaram somados os mesmos 25 pontos de Beasley.

