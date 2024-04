Operação do MP-SP desmantela esquema de fraudes em licitações com prefeituras por facções de crime organizado

O Ministério Público de São Paulo deflagrou uma Operação Muditia nesta terça-feira (16) para combater um esquema de fraudes em licitações ligado à facção criminosa PCC. O grupo criminoso é suspeito de inúmeras fraudes em licitação em todo o Estado. As empresas sob suspeita fecharam, com diferentes Prefeituras, contratos públicos que somam mais de R$ 200 milhões, diz o MP. Segundo a Promotoria, algumas das contratações “atendiam a interesse do PCC, que tinha influência na escolha dos ganhadores de licitações e reparte os valores ilicitamente auferidos”. A ação resultou na emissão de 15 mandados de prisão, incluindo três vereadores de Arujá, Cubatão e Ferraz de Vasconcelos, além de 42 ordens de busca e apreensão. O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) revelou que o esquema operava em 12 municípios paulistas, incluindo a capital, cidades da Grande São Paulo, interior e Baixada Santista. Os mandados foram expedidos pela 5ª Vara Criminal de Guarulhos. A investigação aponta que as empresas investigadas “atuavam de forma recorrente para frustrar a competição nos processos de contratação de mão de obra terceirizada no Estado, notadamente em diversas prefeituras e Câmaras Municipais”.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Entre as contratações investigadas estão acordos celebrados pelas Prefeituras de Guarulhos, São Paulo, Ferraz de Vasconcelos, Cubatão, Arujá, Santa Isabel, Poá, Jaguariúna, Guarujá, Sorocaba, Buri e Itatiba. Os investigadores identificaram a simulação de concorrência entre empresas parceiras ou até companhias de um mesmo grupo. A apuração também encontrou indicativos da corrupção sistemática de agentes públicos e políticos – secretários, procuradores, presidentes de Câmara de Vereadores, pregoeiros – e indícios de outros crimes, como fraudes documentais e lavagem de dinheiro. Segundo os promotores, o grupo agia direcionando os vencedores das licitações para atender aos interesses da facção criminosa, cometendo crimes como corrupção de agentes públicos, fraude em documentos e lavagem de dinheiro.

Publicado por Heverton Nascimento

Leia também

PF inicia 26ª fase da Operação Lesa Pátria e mira financiadores de atos do 8 de janeiro



Senado brasileiro deve votar nesta terça PEC para criminalizar porte de drogas em qualquer quantidade



*Reportagem produzida com auxílio de IA