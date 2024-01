Operação Lesa Pátria prendeu 1.393 em flagrante e confiscou R$ 25 milhões de manifestantes do 8/1

A 23ª fase da Operação Lesa Pátria foi aberta de maneira simbólica nesta segunda-feira, 8, mesma data em que os atos do 8 de janeiro completam um ano. A Polícia Federal encontrou e prendeu mais 97 suspeitos que ainda não haviam sido capturados em meio aos 1.393 presos em flagrante na Praça dos Três Poderes no dia do ocorrido. A PF divulgou o balanço dos trabalhos desenvolvidos até o momento nesta tarde, mas a investigação continua na tentativa de identificar mais pessoas envolvidas nos atos que depredaram prédios públicos em Brasília.

Ao todo, foram 313 mandados de busca e apreensão, incluindo documentos, celulares e computadores. O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, é responsável por coordenar as investigações e expedir os mandados. O magistrado também autorizou o bloqueio de R$ 11,6 milhões em bens dos investigados, visando a reparação pelos prejuízos causados. Os veículos de uso pessoal apreendidos somam o equivalente a R$ 5 milhões, enquanto os ônibus utilizados para o transporte até a sede dos Três Poderes somam R$ 8,4 milhões. A 23ª da operação tem como objetivo investigar financiadores que teriam fretado ônibus e ajudado a custear a ida de manifestantes até a Brasília.

*Com informações do Estadão Conteúdo