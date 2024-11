Operação policial mira influenciadores por fraudes e apreende joias da mulher de MC Poze do Rodo

A Polícia Civil do Rio de Janeiro iniciou, nesta sexta-feira, uma operação que visa cumprir dez mandados de busca e apreensão relacionados a influenciadores digitais que estariam envolvidos em um esquema irregular de sorteios de rifas nas redes sociais. Entre os alvos da ação está a influenciadora Viviane Noronha, de 20 anos, que é casada com o funkeiro MC Poze do Rodo. Durante a operação, foram encontrados e apreendidos veículos de luxo e joias na casa do casal. O foco da operação é a coleta de provas que possam confirmar fraudes nos sorteios realizados pelos influenciadores. A investigação aponta que esses indivíduos buscam obter lucros de maneira ilegal, criando uma fachada de legitimidade para suas ações. Os sorteios em questão não contam com auditoria oficial, o que levanta sérias dúvidas sobre a veracidade dos ganhadores, além de utilizarem um aplicativo que gera suspeitas de manipulação.

Para a realização de rifas, é necessário obter autorização da Secretaria de Avaliação, Planejamento e Energia e Loteria (Secap). Apenas entidades sem fins lucrativos têm permissão para organizar esses sorteios, o que torna a prática dos influenciadores ainda mais questionável. MC Poze do Rodo se manifestou nas redes sociais, expressando descontentamento com a operação policial. Ele afirmou que não foi indiciado e defendeu a inocência de sua esposa, alegando que Viviane sempre cumpriu com a entrega dos prêmios sorteados. Viviane Noronha, que conta com 1,6 milhão de seguidores no Instagram, também é empreendedora, sendo proprietária de uma marca de produtos capilares veganos. A equipe de reportagem tentou contato com o casal e está aguardando uma resposta sobre a situação.

