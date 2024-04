Operação policial na Maré suspende aulas em 24 escolas e gera apreensão

A Polícia Militar realiza na manhã desta quarta-feira (24) uma operação na Nova Holanda e no Parque União, no Complexo da Maré, zona norte do Rio de Janeiro. O objetivo da ação é reprimir a movimentação de criminosos, impedir tentativas de expansões territoriais e coibir roubos de veículos e cargas. Moradores relataram confrontos intensos na região, com explosões de bombas, mas até o momento não há informações sobre feridos, prisões ou apreensões. Devido à operação, 21 unidades escolares da rede municipal e duas da rede estadual suspenderam as aulas. Além disso, a Clínica da Família Jeremias Moraes da Silva fechou as portas e outras duas clínicas não estão realizando visitas domiciliares. Nas redes sociais, moradores lamentaram mais uma manhã de violência na Maré, expressando preocupação e pedindo proteção divina.

A presença dos agentes do Batalhão de Operações Especiais (Bope) na comunidade gerou apreensão entre os moradores, que se viram impedidos de realizar suas atividades cotidianas devido à operação policial. A presença constante de confrontos e ações policiais impactam diretamente a vida dos moradores locais, que enfrentam dificuldades para realizar atividades básicas, como ir para o trabalho e estudar.

Publicado por Heverton Nascimento

*Reportagem produzida com auxílio de IA