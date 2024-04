Operação prende três influenciadoras digitais e mais quatro pessoas por contrabando de óleo de maconha

Coordenada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), do Ministério da Justiça, a ação desta quarta-feira (24), é mais uma etapa da Operação Nárke. Ainda nesta quarta-feira, um dos profissionais de tecnologia da informação do Rio de Janeiro que era responsável pela criação das plataformas onde a droga era vendida foi preso em Nova Iguaçu. O grupo também utilizava influenciadores digitais de diferentes partes do Brasil para ajudar na divulgação dos produtos. A entrada no Brasil era por Foz do Iguaçu (PR), e os itens do produto, como embalagens e refis, era adquirido pela Chinacom o nome da loja. O destino dos produtos era a capital paulista, local onde eles manipulavam o insumo e envasava em vários frascos de cigarros eletrônicos diferentes de canabidiol. Com a mentira de que continham “diferentes genéticas de maconha”, o grupo ainda mistura solventes e aromatizantes ao óleo de cannabis para enganar os consumidores finais. Os chefes do grupo ficavam alocados no interior do estado de São Paulo e tinham muitas camadas de proteção para que não fossem encontrados pela polícia.