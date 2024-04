Oportunidade de fazer o “L”, diz Alckmin sobre Dia da Libras

Vice-presidente afirma que brasileiros elegeram Lula para terem um país mais justo e inclusivo para os filhos e netos

Da esq. para dir.: Os ministros Fernando Haddad (Fazenda), Geraldo Alckmin (MDIC) e Márcio França (Empreendedorismo) reprodução/X @geraldoalckmin – 24.abr.2024

PODER360 24.abr.2024 (quarta-feira) – 12h20



O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) disse que neste Dia Nacional da Libras, comemorado nesta 4ª feira (24.abr.2024), é uma “oportunidade” para lembrar o porquê o Brasil fez o “L”, em referência à vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas últimas eleições presidenciais.

“Dia da Libras, a língua brasileira de sinais, é oportunidade para lembrar porque fizemos o ‘L’: para termos um Brasil mais justo, inclusivo e com oportunidades para nossos filhos e netos”, declarou Alckmin em seu perfil no X (ex-Twitter). O vice-presidente compartilhou uma foto ao lado do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e do ministro do Empreendedorismo, Márcio França, fazendo “L” com os dedos.