CPI das Apostas termina sem votação do relatório

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que discute os casos de manipulação de resultados em partidas de futebol, conhecida como CPI das Apostas, foi encerrada sem votar o relatório final do deputado Felipe Carreras (PSB-PE). Os membros do colegiado aprovaram um requerimento de vista (mais tempo para análise), mas o prazo para o colegiado aprovar o documento encerra nesta terça-feira, 26. O presidente da CPI, deputado Júlio Arcoverde (PP-PI), inclusive chegou a afirmar que, se aprovada, a reivindicação impediria a votação do parecer, uma vez que a comissão não teria “tempo hábil” para a análise. Com o resultado, a reunião foi encerrada sem concluir a investigação. Na semana passada, em entrevista ao site da Jovem Pan, Carreras afirmou que o resultado da CPI era “satisfatório”, mas admitiu frustração por não ter identificado quadrilhas em divisões menores. “Imaginava que nós poderíamos identificar mais quadrilhas, porque existem muitas outras ainda agindo, tentando aliciar atletas. (…) A CPI também cumpriu seu papel porque movimentou, fez audiências, a gente aprendeu. Saio com o sentimento de dever cumprido”, disse o relator. Em seu parecer, ele apresentava um projeto de lei para estabelecer práticas que possam coibir novas manipulações de resultados nos esportes, mas a proposição não deve prosperar.

Leia também

Tabata Amaral aciona Ministério Público por ausência de mapa de ruídos da cidade de São Paulo



Relatório da reforma tributária no Senado será apresentado com duas semanas de atraso