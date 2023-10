Oposição avalia manutenção de obstrução às votações como resposta ao STF

Parlamentares disseram que não vão comparecer em Brasília, já que a ideia é obstruir a pauta econômica do governo nesta semana

Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados

Oposição vai se reunir nesta terça-feira, 3, às 10h30, na liderança do Partido Liberal (PL) na Câmara dos Deputados



Após uma semana de obstrução na pauta do Congresso Nacional, a oposição vai se reunir nesta terça-feira, 3, às 10h30, na liderança do Partido Liberal (PL) na Câmara dos Deputados. O objetivo é entender o que será feito a partir de agora. Parlamentares disseram que não vão comparecer em Brasília, já que a ideia é obstruir a pauta econômica do governo nesta semana. No entanto, a oposição também entende que é importante pressionar alguns pontos. Por outro lado, aliados do governo estão à disposição para dialogar com representantes da oposição e também do agronegócio. “A oposição não tem maioria tanto na Câmara quanto no Senado. Acredito que não há nenhum tipo de obstrução”, comentou o líder do governo no Senado, Randolfe Rodrigues (AP). Os representantes da oposição alegam que não existe um tema específico para a obstrução. De acordo com eles, é um “recado” para o STF (Supremo Tribunal Federal) sobre o comportamento adotado pela Corte nos últimos anos. Os parlamentares reclamam de pautas que deveriam ser tratadas no Congresso e não no STF, como do aborto, descriminalização do porte de maconha para uso pessoal e o marco temporal para demarcação de terras indígenas.

*Com informações do repórter Bruno Pinheiro.