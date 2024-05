Opositor de Jerônimo, prefeito de Una tenta pela 6ª vez reconciliação com PT

Foto: Divulgação

O prefeito de Una, Tiago Birschner (PP), em campanha para ACM Neto 14 de maio de 2024 | 22:17

Militantes da política no sul da Bahia começaram a levantar o histórico de alguns prefeitos da região que estão tentando uma aproximação com a base do governador Jerônimo Rodrigues (PT). É o caso do prefeito de Una, o capixaba Tiago Birschner (PP), filho do ex-prefeito Dejair. No poder há 20 anos, construíram toda a trajetória politica contra o grupo do senador Jaques Wagner, do ministro Rui Costa (Casa Civil) e de Jerônimo.

“Tiago sempre está do lado do governo na hora de governar, mas nunca esteve em uma eleição, nunca. Reciprocidade é uma qualidade que passa longe de Tiago”, rememora um petista. Em 2014, Tiago de Dejair assumiu o comando do grupo político que era do pai e apoiou Aécio Neves para presidente, Paulo Souto para governador, Geddel Vieira Lima a senador, Mário Júnior a deputado federal e Fábio Souto para estadual. Na ocasião, Rui Costa foi eleito governador.

Em 2016, Tiago saiu candidato contra a prefeita Diane, que tentava a reeleição pelo PT. Ele venceu a eleição usando como principal arma o discurso contra o Partido dos Trabalhadores. Mas ao assumir o cargo de prefeito, buscou uma aproximação com Rui para conseguir apoio do governo estadual para a sua gestão e conseguiu.

Em 2020, Tiago de Dejair é reeleito com o apoio de vários grupos. Em 2022, Rui Costa anuncia Jerônimo. Novamente, o prefeito se torna opositor da dupla Rui/Jerônimo. O gestor não só apoiou ACM Neto, como foi dos coordenadores da sua campanha na região cacaueira. Em Una, a campanha de Jerônimo e Lula foi feita em por Doutora Joanira (PSB).

Com a derrota de ACM Neto e a vitória de Jerônimo, ele agora tenta uma reconciliação com Jerônimo por meio de um deputado estadual do PT para fazer a interlocução entre ele e o governador e ter o apoio do partido em 2024. Promete em troca uma quantidade de votos em 2026, caso ele consiga êxito. É a sexta eleição seguida em que Tiago de Dejair repete a estratégia. O staff de Jerônimo observa atentamente a movimentação do prefeito.

