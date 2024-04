Pacheco deve se reunir com Lula para discutir relação com o governo

Relacionamento entre Legislativo e Executivo sofreu desgaste com o fim da desoneração e as negociações sobre os vetos do presidente

O presidente Lula e o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) devem se encontrar para amenizar as recentes divergências entre o Executivo e o Legislativo Sérgio Lima/Poder 360 – 8.jan.2024

Fabricio Julião 30.abr.2024 (terça-feira) – 13h18



O presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), deve se encontrar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta 3ª feira (30.abr.2024) para discutir a relação do Executivo com o Legislativo. A reunião deve ser realizada às 15h, no Palácio do Planalto.

Mais cedo, o senador cancelou um almoço que teria com os ministros da Casa Civil, Rui Costa, e de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, além do líder do Congresso, Randolfe Rodrigues (sem partido-AP), e do Senado, Jaques Wagner (PT-BA).

Esta reportagem receberá mais informações.