Pacheco lê requerimento para instalar CPMI do 8 de Janeiro

O presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), realizou nesta quarta-feira, 26, a leitura do requerimento de instalação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que pretende investigar a ação e omissão nos atos de 8 de Janeiro. Segundo Pacheco, após a publicação do Diário Oficial da União, a comissão estará apta a iniciar os trabalhos. Sob a autoria do deputado federal André Fernandes (PL-CE), o pedido conta com assinatura de 239 deputados e 38 senadores, segundo a última atualização.

O número atual é maior do que o mínimo necessário para que o pedido de instalação da CPMI seja apresentado ao presidente da Casa. Com a leitura do requerimento feita, o próximo passo deverá ser a indicação dos 32 membros titulares do colegiado que vão compor os trabalhos pelos líderes dos partidos. Sobre os possíveis integrantes do colegiado, Pacheco afirmou que ainda não recebeu nenhuma lista com indicação dos parlamentares que devem compor a mesa de trabalhos da comissão. “A primeira etapa é o requerimento da CPMI. Depois, a definição de proporcionalidade e o ofício às lideranças para a indicação dos membros.” O site da Jovem Pan antecipou que há confronto entre governistas e opositores pelos principais cargos, da relatoria e a presidência, o que pode mudar os rumos das comissão.