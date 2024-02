Pacheco se reúne com líderes do governo e Padilha para discutir reoneração da folha e fim do Perse

Expectativa é que o presidente do Senado Federal também tenha encontro com o presidente Lula ainda nesta quarta

Pacheco também pode se reunir ainda nesta quarta-feira com o presidente Lula



O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), se reúne nesta quarta-feira, 21, a partir das 13h com líderes do governo, Jaques Wagner (PT-BA) e Randolfe Rodrigues (sem partido-AP), e com o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha. O encontro será na residência oficial do Senado. O principal tema do encontro deve ser a reoneração da folha de pagamentos e o fim do Perse, programa criado para ajudar o setor de eventos durante a pandemia. Outros pontos de atenção, como o impasse dos vetos presidenciais a emendas parlamentares, também devem ser abordados. Pacheco também pode se reunir ainda nesta quarta-feira com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para discutir esses mesmos assuntos. O encontro ainda não foi confirmado, mas se não ocorrer nesta quarta, é provável que fique para a próxima semana.

*Com informações de Estadão Conteúdo