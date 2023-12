Pacote de integração terá novas pontes e estradas no Brasil

Plano para estruturar rotas de conexão entre países sul-americanos inclui 124 obras do Novo PAC e fundo de US$ 10 bilhões

Tebet tem conduzido o programa do lado brasileiro e projeta que a maioria das 5 rotas seja viabilizada até 2026 Sérgio Lima/Poder360 – 07.nov.2023

Geraldo Campos Jr. 12.dez.2023 (terça-feira) – 17h36



O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) trabalha em um projeto com países vizinhos para aprimorar as rotas de integração da América do Sul. A ideia é reduzir custos logísticos e aumentar a competitividade, criando, por exemplo, corredores bioceânicos que permitam uma economia no tempo do frete para países da Ásia por meio de portos do Pacífico.

O projeto, batizado de “Rotas para Integração”, é executado no governo pela ministra de Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, que apresentou detalhes da iniciativa nesta 3ª feira (12.dez.2023). Inclui obras estratégicas para remover gargalos existentes, como construção de novas pontes binacionais e estradas de conexão. Muitas delas já estão em andamento.

Dentro do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) já estão listadas 124 obras federais para integração. Segundo Tebet, pouco mais de uma dezena delas são as mais essenciais para a abertura e desenvolvimento das 5 rotas traçadas. Os empreendimentos já estão previstos no Orçamento.

Dentre essas obras estão a pavimentação da BR-156, cortando todo o Amapá; a restauração da BR-174 nos Estados de Amazonas e Roraima; a construção da Ponte Binacional Brasil-Bolívia, em Rondônia; e obras nos acessos à ponte de Porto Murtinho (MS), no Rio Paraguai, e adequação da BR-267.

Além das estradas e pontes, o pacote inclui obras em hidrovias, infovias, ferrovias, portos, aeroportos e linhas de transmissão de energia elétrica, como o Linhão do Tucuruí, que conectará Roraima ao SIN (Sistema Interligado Nacional), permitindo também uma conexão energética direta do Brasil com a Venezuela.

As 5 rotas são:

Ilha das Guianas – interligará os Estados do Amapá, Roraima, Amazonas e Pará à Guiana, Guiana Francesa, Suriname e Venezuela, conectando portos desses Estados e países por via rodoviária; Manta-Manaus – interligará os Estados do Amazonas, Roraima, Pará e Amapá por via fluvial à Colômbia, Peru e Equador, permitindo importação e exportação por rio Solimões; Quadrante Rondon – interligará os Estados do Acre, Rondônia e Mato Grosso à Bolívia e Peru, dando acesso a portos desses países e facilitando importações e exportações pela região; Capricórnio – interligará os Estados do Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina a Paraguai, Argentina e Chile, dando acesso aos portos chilenos e a hidrovia do rio da Prata; Porto Alegre-Coquimbo – interliga o Estado do Rio Grande do Sul a Uruguai, Argentina e Chile. A expectativa é que a maior parte dessas rotas seja viabilizada até 2026, segundo Tebet, a depender da conclusão das obras. A ministra afirmou que em alguns casos, será possível economizar até 20 dias no transporte de mercadorias brasileiras para a China, por exemplo, acessando o Pacífico. Ela citou anomalias existentes pela falta de infraestrutura nessas divisas, como o fato da Guiana comprar batatas do Canadá pela falta de uma conexão mais eficiente com o Brasil.

“O problema é que, às vezes, falta uma ponte, uma estrada para interligar. Rondônia, por exemplo, compra azeitonas do Peru. Se for olhar uma linha reta de onde eles compram, são 2.000 km. Como não tem estrada, essas azeitonas vão para os portos do Peru, passam pelo Pacífico, depois pelo Canal do Panamá, chegam no Atlântico, vão para o Porto de Santos e depois atravessam mais de 3.000 km para chegar a Rondônia”, disse.

R$ 50 BI DE FINANCIAMENTO Na semana passada, Tebet anunciou a criação de um fundo de R$ 50 bilhões para financiar projetos de integração na América do Sul. Esses valores não serão usados para bancar as obras federais presentes no PAC, mas sim novos empreendimentos de Estados e municípios brasileiros ou mesmo de outros países para ampliar essas conexões.

Os recursos serão aportados pelo BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), o CAF (Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe), o BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), o Fonplata (Fundo Financeiro para Desenvolvimento da Bacia do Prata), divididos da seguinte forma:

BNDES: R$ 15 bilhões; BID: US$ 3,4 bilhões (aproximadamente R$ 17 bilhões); CAF: US$ 3 bilhões (aproximadamente R$ 15 bilhões); Fonplata: US$ 600 milhões (aproximadamente R$ 3 bilhões). A ideia é que o BNDES tenha foco nos projetos “porteira para dentro”, segundo Simone Tebet, ou seja, dentro do território nacional. Os demais órgãos de financiamento se concentrariam nos projetos de outros países.

“Neste momento nós estamos conversando com os 4 presidentes desses bancos para decidir sobre a gestão do fundo, para estruturar a governança, entender quem vai gerir, onde vai ser gerido”, disse Renata Amaral, secretária de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento do Ministério do Planejamento e Orçamento.

De acordo com João Villaverde, secretário de Assuntos Institucionais do ministério, além da logística e competitividade, os projetos ajudarão a desenvolver o turismo nessas regiões, levando moradores de um país a conhecer o outro com mais facilidade.