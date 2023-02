Paes provoca após prefeito de SP dizer que Carnaval paulista será o maior do Brasil: ‘Deixamos acreditar?’

O prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes (PSD) se manifestou após Ricardo Nunes (MDB), prefeito de São Paulo, declarar junto com o governador do Estado, Tarcísio de Freitas (PRB), que São Paulo terá “o maior e o melhor Carnaval do Brasil”. “A gente teve o Carnaval no ano passado, mas foi fora de época, com uma série de restrições. Este ano, retomamos praticamente 100%. Então, não tenho dúvida nenhuma que a gente vai ter aqui o maior Carnaval do Brasil e o melhor Carnaval do Brasil, aqui no sambódromo e nas ruas”, comentou Nunes na noite desta sexta-feira, 17, pouco antes de começar o primeiro dia de desfiles do grupo especial. Neste sábado, 18, Paes comentou sobre o assunto no Twitter. “Gente… vocês contam para eles ou deixamos acreditar? Adoramos exportar nossa cultura carioca. Ela é para todos. Quando acabar [os desfiles] aí, a Sapucaí está pronta para receber os dois, cheios de balanço! Viva o carnaval brasileiro. Viva São Paulo, Salvador, Recife, Belo Horizonte, Rio…”, postou. Nunes disse que estima um público de 15 milhões de foliões do Carnaval deste ano e pontuou que há muito tempo os 35 mil ingressos para acompanhar os desfiles no Anhembi não esgotavam tão rápido.

