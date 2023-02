Pagamento dos precatórios do Fundef a profissionais da Educação é adiado

O pagamento de precatórios do Fundo de Desenvolvimento da Educação Fundamental (Fundef), previsto para ocorrer nesta sexta-feira (3), foi adiado pelo governo. Em um post nas redes sociais, o governador Jerônimo informou que houve um problema técnico.

Estava previsto o pagamento de R$ 113 milhões em abonos a mais de 73 mil profissionais da Educação. Os valores correspondem a um saldo residual devido ao grupo pelo Estado, em decorrência do julgamento judicial que condenou a União a complementar as verbas do Fundef não repassadas, entre 1998 e 2006, pelo Governo Federal para estados e municípios, devido a um erro de cálculo.

Segundo o governador, o pagamento deve ser realizado na próxima semana. “Os recursos estão garantidos e o pagamento será realizado a partir da próxima semana”, afirmou.

Nesta sexta-feira, foi publicada a lista atualizada com mais de 87 mil servidores e ex-servidores que fazem jus ao pagamento dos precatórios. No total, o Estado estima que irá destinar ao grupo cerca de R$ 1,4 bilhão. A lista está em uma Portaria Conjunta da Secretaria da Administração do Estado (Saeb) e Secretaria da Educação (SEC)