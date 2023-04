‘Página virada’, diz Bolsonaro à PF sobre eleição de 2022; leia o depoimento do ex-presidente

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse à Polícia Federal (PF) não teve a intenção de publicar, em seu perfil no Facebook, um vídeo que questionava a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na eleição presidencial por considerar o pleito de 2022 uma “página virada em sua vida”. “Em relação ao conteúdo do vídeo, considera a Eleição de 2022 uma página virada em sua vida; que, indagado a respeito de sua opinião sobre o processo eleitoral, afirma que, ao postar o vídeo, não havia o assistido em sua integralidade e, em momento algum, emitiu juízo de valor sobre ele”, diz trecho da oitiva, obtida pela Jovem Pan. O ex-mandatário foi ouvido no âmbito de um inquérito do Supremo Tribunal Federal (STF) que apura quem são os autores intelectuais dos atos do 8 de Janeiro. A publicação foi feita no dia 10 de janeiro, horas depois dos ataques às sedes dos Três Poderes, em Brasília, e excluída horas depois. “Este vídeo foi postado sem seu real interesse em publicá-lo”, afirma Bolsonaro em outro momento. “Se fosse a intenção de divulgar o vídeo para os seus seguidores, o faria em todas as suas redes sociais e não apenas na rede social de menor repercussão”, diz outro trecho do depoimento. Como antecipado pela reportagem da Jovem Pan, na quarta-feira, 26, Bolsonaro alegou que o conteúdo foi compartilhado por engano, porque estava sob efeitos de remédios. A intenção do ex-presidente, segundo ele, era enviar o vídeo para a sua conta pessoal no WhatsApp. Leia abaixo a íntegra do depoimento:

