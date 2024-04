Pai da primeira-dama Janja, José Clóvis da Silva, morre aos 83 anos

Por meio de uma nota de pesar, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou a morte e pediu respeito à privacidade da família

Reprodução/Instagram

O comerciante aposentado estava internado no Hospital Evangélico Mackenzie de Curitiba



José Clóvis da Silva, o pai da primeira-dama do Brasil, Janja Silva, morreu aos 83 anos, em Curitiba, nesta quarta-feira (10). O Planalto informou que a causa foi por falência de múltiplos órgãos. O comerciante aposentado estava internado no Hospital Evangélico Mackenzie. Por meio de uma nota de pesar, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou a morte e pediu respeito à privacidade da família. Conforme o Serviço Funerário local, ele foi velado em Curitiba e cremado e sepultado em Almirante Tamandaré, no Paraná, no início da tarde. José Clóvis era comerciante e morava na capital paranaense. Antes de se mudar para a cidade, viveu em União da Vitória, município entre Paraná e Santa Catarina onde nasceu a primeira-dama. Clóvis foi casado com Vani Terezinha da Silva, conhecida como Terê, até 1990. Janja já havia perdido a mãe, em 2020, em decorrência da Covid-19.

