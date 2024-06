Pai de família brasileira ferida após ataque no Líbano pede ajuda

O pai da família brasileira que ficou ferida após ataque de Israel em Siddikine, no Sul do Líbano, neste sábado (1º/6), está desesperado e pede socorro para as autoridades brasileiras.

A casa da família foi completamente destruída durante um bombardeio. A brasileira Fátima Boustani, de 30 anos, está internada em estado grave na UTI e intubada. Os filhos de 10 e 9 anos tiveram ferimentos leves. Ela ainda tem outros dois filhos que não estavam na residência no momento da explosão.

Segundo matéria da TV Globo, o marido de Fátima e pai das crianças, Ahmad Aidibi, está no Brasil, na cidade de Itapevi (SP). Ele não fala em português e está aos prantos.

“Ele fica chorando igual uma criança”, declarou para a reportagem um primo de Ahmad, Hussein Ezzddein.

Fátima nasceu no Líbano, mas já morou alguns anos no Brasil e tem nacionalidade brasileira. Antes do ataque, a família se organizava para se mudar para o Brasil.

Guerra com Hezbollah De acordo com a imprensa local da região do Líbano, o ataque foi realizado pelas Forças de Defesa de Israel, no conflito que acontece com o grupo armado islâmico libanês Hezbollah, no contexto da guerra com a Palestina, que se arrasta desde outubro com mais de 30 mil mortos.

“A Embaixada do Brasil em Beirute acompanha a situação e está em contato com os familiares dos três brasileiros feridos. Eles seguem recebendo atendimento médico”, informou o Ministério das Relações Exteriores em nota.

A Embaixada em Beirute ainda recomendou que os brasileiro que não julguem essencial a permanência no Líbano, deixem o país até seu retorno à normalidade.