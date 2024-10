Pai de Henry Borel é eleito vereador pelo Rio de Janeiro

Leniel Borel (PP-RJ), pai do menino Henry Borel, falecido em 2021, foi eleito vereador pela cidade do Rio de Janeiro com 34.359 votos.

Henry, filho de Leniel, faleceu em 2021, aos quatro anos, por hemorragia e laceração hepática causadas por ação contundente. A perícia indicou 23 lesões no corpo da criança. Os suspeitos são a mãe, Monique Medeiros, e o padrasto, Jairo Souza Santos Júnior, conhecido como Dr. Jairinho.

À época da morte de Henry, Jairo era vereador pelo Rio de Janeiro. Agora, o pai de Henry ocupa a mesma cadeira que antes ocupou o acusado pela morte de seu filho. Tanto Jairo quando Monique seguem aguardando julgamento pela morte de Henry