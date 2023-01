Pai espanca filhas em praia de Salvador, gera revolta nas redes sociais e pede desculpas: ‘Não sou monstro’

Um pai espancou duas filhas em uma praia de Itapuã, localizada em Salvador, na Bahia. O caso aconteceu no último domingo, 1 º de janeiro. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o exato momento das agressões. O homem agride uma das crianças com um chinelo. Na sequência ele pega a outra filha pelo pescoço e a joga na areia. As atitudes do pai causou revolta aos banhistas que estavam no local e nas redes sociais. Após repercussão na internet, o pai publicou um vídeo, aos prantos, pedindo desculpa pelo episódio. “Nada vai justificar o que eu fiz, eu errei, mas quero dizer para vocês que não sou monstro, não sou bicho. Tenho minha família e cuido bem de minhas filhas. Todos os meus amigos que me conhecem sabem. Essas pessoas que estão falando de mim não sabem o amor que tenho pelas minhas filhas”, comentou. De acordo com ele, as filhas desapareceram depois que foram orientadas a não entrarem na água e ficarem por perto. O pai ainda reconheceu que “perdeu a cabeça” quando as meninas foram encontradas. “Não tem um hematoma, não tem uma marca. Na mesma hora a raiva passou, eu me desculpei, tanto que me desculpei com quem estava ali. Algumas pessoas disseram ‘ele está certo, é o pai, mas bateu demais’. Eu reconheci meu erro, que eu bati demais”, completou.

