Palmeiras vence Flamengo em grande jogo e leva Supercopa do Brasil

Quatro dias após o bicampeonato da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o torcedor do Palmeiras voltou a celebrar um título, desta vez no profissional. Neste sábado (28), o Verdão bateu o Flamengo por 4 a 3, em grande jogo disputado no Mané Garrincha, em Brasília, levando a Supercopa do Brasil pela primeira vez.

Foi a sétima conquista de Abel Ferreira à frente do Palmeiras, igualando-o a Ventura Cambon como terceiro técnico com mais títulos no clube. O português já havia conduzido o time alviverde às taças do Campeonato Brasileiro (2022), da Libertadores (2020 e 2021), da Copa do Brasil (2020), da Recopa Sul-Americana (2022) e do Campeonato Paulista (2022). Ele terminou o jogo expulso, após chutar um microfone.

A vitória teve gosto de revanche para os paulistas, que haviam perdido a Supercopa de 2021 justamente para o Rubro-Negro, neste mesmo estádio. Os cariocas seguem como maiores vencedores do torneio, com dois títulos (2020 e 2021).

Homenagens a Pelé

A cerimônia que antecedeu a partida teve homenagens a Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, que faleceu há um mês. Kely e Flávia Nascimento, filhas do Rei do Futebol, entraram no campo acompanhadas pelo presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, trazendo as taças das três Copas do Mundo conquistadas pelo Atleta do Século (1958, 1962 e 1970).

Os jogadores das duas equipes alinharam para o hino nacional vestindo camisas com o número 10 às costas. Por fim, um grande bandeira com o rosto de Pelé foi levantado em uma das arquibancadas do estádio.

Virada nos acréscimos

Os primeiros 20 minutos foram de maior agressividade do Palmeiras, marcando forte (por vezes, com falta) e dificultando a saída do Flamengo. Aos 19, o goleiro Santos foi pressionado por Endrick na área e acabou travado. A bola sobrou com o também atacante Rony, que tentou de cabeça, com a meta vazia, mas a conclusão foi fraca e o zagueiro Léo Pereira afastou o perigo.

Se Santos bobeou e o Verdão não aproveitou, o Rubro-Negro foi mais eficiente. Aos 22, Zé Rafael segurou demais a bola e acabou desarmado por Giorgian de Arrascaeta. O meia uruguaio invadiu a área pela esquerda e foi derrubado pelo próprio volante. Na cobrança, o atacante Gabriel bateu no canto oposto ao do goleiro Weverton e abriu o marcador.

O Palmeiras não demorou a responder. Aos 33 minutos, Zé Rafael avançou pela esquerda e encontrou Endrick na área, entre dois marcadores, mas o atacante bateu fraco, no meio do gol, para defesa de Santos. Quatro minutos depois, o atacante Dudu recebeu pela esquerda, cortou para dentro da área e chutou. A bola parou no pé do zagueiro David Luiz e sobrou com o meia Raphael Veiga, que finalizou no canto, empatando a partida.

A equipe paulista continuou melhor, obrigando Santos a duas defesas, em finalizações de Dudu e do lateral Joaquín Piquerez, ambas em jogadas iniciadas pela esquerda. A superioridade alviverde culminou na virada aos 48 minutos, em um golaço de Gabriel Menino. O volante recebeu de Piquerez na intermediária e teve tempo de girar e soltar a bomba, no ângulo direito, sem chances para o goleiro rubro-negro.





Ataque contra ataque

O Flamengo voltou melhor do intervalo, conseguindo, enfim, espaço para trabalhar a bola. Aos quatro minutos, Gabriel cruzou pela direita e o atacante Pedro cabeceou na pequena área, para boa defesa de Weverton. O rebote ficou com Arrascaeta, que escapou de Gabriel Menino e bateu forte, novamente parando no goleiro do Verdão. No minuto seguinte, porém, o meia Everton Ribeiro dominou na intermediária e deu bela assistência rasteira para Gabriel, que recebeu entre os zagueiros e tocou por cima de Weverton para igualar o placar.

A reação do Palmeiras foi quase imediata. Aos dez minutos, Endrick recebeu na área e tentou o chapéu em Everton Ribeiro, que tocou a bola com o braço. A penalidade foi marcada e Raphael Veiga não desperdiçou. A vantagem alviverde, porém, durou somente cinco minutos. Em jogada trabalhada pelo lado esquerdo, o lateral Ayrton Lucas cruzou rasteiro e Pedro, de calcanhar, desviou com categoria, fazendo um golaço.

O duelo seguiu animado no Mané Garrincha. Aos 22 minutos, Dudu escapou da marcação pela esquerda e cruzou. Raphael Veiga tentou desviar na pequena área, mas quem conseguiu concluir foi Rony, em cima de Santos. O volante Thiago Maia retomou a bola, o Flamengo saiu em contra-ataque e Pedro teve a chance da finalização na área, desarmado na hora certa pelo lateral Marcos Rocha.

Aos 28, Raphael Veiga entrou na área pela esquerda e cruzou rasteiro. A bola desviou em Léo Pereira no caminho e sobrou com Gabriel Menino. O volante, livre, chutou esquisito, mas foi para as redes, sem que Santos esboçasse reação. O Flamengo se lançou à frente, mas esbarrou na marcação do Palmeiras. Aos 54 minutos, na última chance rubro-negra, Everton Ribeiro cobrou escanteio pela esquerda, o meia Arturo Vidal escorou e Thiago Maia, de cabeça, quase na pequena área, mandou à direita do gol de Weverton.