Palpite Los Angeles Clippers x Golden State Warriors – NBA – 19/11/24

Los Angeles Clippers x Golden State Warriors será um grande confronto entre times da Conferência Oeste. A partida, válida pela temporada regular 2024/25 da NBA, será nesta madrugada de segunda para terça-feira (19/11), à 0h30 (horário de Brasília). E o local será o Intuit Dome, em Inglewood. Aliás, aqui neste artigo, apresentamos as melhores odds de apostas do site da KTO.

Os Warriors chegam embalados com uma sequência de três vitórias consecutivas enquanto os Clippers seguem com algumas inconsistências. Inclusive, se você curte apostar pelo celular, veja nossa lista dos melhores apps de apostas.

Nossos palpites para Los Angeles Clippers x Golden State Warriors

Chegou a hora de indicarmos as nossas apostas para Los Angeles Clippers x Golden State Warriors.

Palpite: quem vencerá Los Angeles Clippers x Golden State Warriors?

Os Warriors estão impressionando com uma campanha de 10-2, demonstrando força e consistência, especialmente após uma vitória sobre o Memphis Grizzlies.

Já os Clippers chegam em meio a uma temporada irregular, enfrentando dificuldades de consistência e alta taxa de turnovers.

Nosso palpite para o confronto entre Los Angeles Clippers x Golden State Warriors é a vitória do Golden State Warriors. Essa tem odds de 1.55 na KTO.

Odds estão sujeitas a alterações. Última atualização em 18 de novembro de 2024 às 12h15.

Palpite: Total de Pontos – Mais de 222

Fora a nossa dica de aposta para o vencedor do duelo, separamos mais uma aposta que julgamos interessante. Esta é na opção “Total de Pontos – Mais de 222”, com cotação de 1.62 na plataforma da KTO.

Os Warriors têm um ataque forte enquanto que os Clippers precisam do resultado. Esse cenário pode resultar em um placar mais elevado, com pelo menos 223 pontos marcados no jogo.

Fase atual do Los Angeles Clippers

O Los Angeles Clippers vive um momento de inconstância, com um aproveitamento de 50%. A campanha de sete vitórias e sete derrotas até o momento deixa a equipe californiana na 11ª colocação do Oeste.

Embora tenham vencido o Utah Jazz recentemente por 116 a 105, as derrotas consecutivas anteriormente para Houston Rockets (duas vezes) e Oklahoma City Thunder acenderam um sinal de alerta.

O astro James Harden é um dos destaques do time, mas ele tem enfrentado dificuldades para manter a eficiência nos arremessos. Tanto é que o Barba vem acertando apenas 37,9% dos arremessos de quadra nesta temporada, até aqui a pior marca da carreira.

Os Clippers têm problemas com turnovers, com uma média de 15,3 por jogo, algo que pode ser explorado pela equipe adversária.

Boletim de lesões NBA – Los Angeles Clippers

Kawhi Leonard segue se recuperando de lesão no joelho, mas ele deve retornar às atividades mais adiante nesta temporada. Ele ainda não atuou pelos Clippers na atual temporada.

Momento recente do Golden State Warriors

O Golden State Warriors tem sido uma das forças dominantes na temporada. Com uma impressionante campanha de 10 vitórias e apenas duas derrotas até o momento, o time californiano está lutando pela liderança da Conferência Oeste.

A equipe do técnico Steve Kerr está em meio a uma sequência de três vitórias, destacando-se pela eficiência ofensiva e sólida defesa. O astro Stephen Curry continua a liderar a equipe com uma destacada performance de arremesso (47,9% convertidos até aqui).

A profundidade do banco, com jogadores como Andrew Wiggins, Draymond Green e Moses Moody, proporciona uma pressão contínua aos adversários durante todo o jogo.

Boletim de lesões NBA – Golden State Warriors

O astro Stephen Curry é dúvida para o jogo contra os Clippers devido a um problema no joelho.

Kevon Looney está doente e também tem status questionável para o jogo desta madrugada.

Lindy Waters III também tem status incerto para enfrentar o LA Clippers por causa de uma lesão no joelho.

De’Anthony Melton segue se recuperando de entorse no ligamento cruzado anterior e não deve atuar nesta noite.

Quando e onde assistir o jogo Los Angeles Clippers x Golden State Warriors

Este Los Angeles Clippers x Golden State Warriors ocorrerá na madrugada de segunda para terça-feira, 19 de novembro de 2024, à 0h30 (horário de Brasília). O local da partida será o Intuit Dome, em Inglewood, no estado da Califórnia.

Quer assistir ao embate? Aqui estão algumas opções no Brasil para acompanhar os jogos da NBA: