Papa Francisco conversa sobre aborto, assédio sexual e feminismo

FITO PAEZ: EL AMOR 30 AÑOS DESPUÉS DEL AMOR (1/4)

Show ao vivo do renomado cantor e compositor argentino Fito Paez em comemoração ao 30º aniversário de lançamento de seu emblemático álbum “El Amor Después Del Amor”.

AMÉM: PERGUNTANDO AO PAPA (5/4)

Especial dirigido por Jordi Évole e Marius Sánchez que traz o encontro do atual líder da Igreja Católica com dez jovens de diferentes idades e origens, com vidas e experiências muito diversas. Trata-se de um momento excepcional e exclusivo nunca registrado pelas câmeras: uma conversa íntima e honesta entre uma das pessoas mais influentes do mundo e dez jovens adultos, entre 20 e 25, falantes da língua espanhola. Fora dos muros do Vaticano, o Papa fala a esses jovens sobre questões como migração, feminismo, o papel da mulher na Igreja, aborto, a perda da fé, identidade de gênero e orientação sexual, os abusos da Igreja, racismo e bullying, entre outros.



AREA21 “LIVE ON PLANET EARTH” (5/4)

AREA21, a dupla dinâmica formada pelo DJ e produtor Martin Garrix e o rapper, cantor e produtor Maejor, apresenta seu primeiro show ao vivo em um documentário com suas canções mais populares e a presença de uma banda completa, contando com Martin Garrix na guitarra. Ao longo de 46 minutos, o documentário promete levar os fãs em uma viagem para outro universo, misturando o mundo dos extraterrestres com o planeta Terra enquanto mergulha na verdadeira história por trás do grupo.

MÃES DA MÁFIA (5/4)

A série, vencedora do Prêmio Berlinale Series no 73º Festival Internacional de Cinema de Berlim, é baseada em acontecimentos reais e no emocionante livro do premiado jornalista da Associação de Imprensa Estrangeira Alex Perry. “Mães da Máfia” narra a história da filha de Lea Garofalo (Micaela Ramazzotti), Denise (Gaia Girace), María Concetta Cacciola (Simona Distefano) e Giuseppina Pesce (Valentina Bellè), três mulheres que ousam desafiar a máfia ‘Ndrangheta, tentando destruí-la por dentro. Para isso, contam com a ajuda de Anna Colace (Barbara Chichiarelli) uma promotora recém-chegada à Calábria, com uma estratégia para derrubar os clãs da ‘Ndrangheta: focar nas mulheres. Mas seu plano traz grandes riscos, uma vez que a ‘Ndrangheta é famosa e temida por sua crueldade implacável.



AS PEQUENAS COISAS DA VIDA (7/4)

Baseada na coleção de ensaios best-seller de Cheryl Strayed, “As Pequenas Coisas da Vida” acompanha Clare (Kathryn Hahn), uma escritora que está em um momento complicado de sua vida: seu casamento com Danny (Quentin Plair) não é mais o mesmo, sua filha adolescente Rae (Tanzyn Crawford) a ignora, e sua carreira, outrora promissora, não existe mais. Por isso, quando um colega escritor pede para Clare assumir o cargo de colunista de conselhos “Dear Sugar”, ela não se considera a pessoa certa para aconselhar os outros. Depois de aceitar com relutância a persona Sugar, a vida de Clare se desenrola em uma complexa trama de memórias, explorando os momentos mais importantes de sua vida, desde a infância até os dias de hoje.



A HISTÓRIA DE BROOKE SHIELDS (3/4)

Neste documentário em duas partes, a diretora vencedora do Emmy® Lana Wilson revela a história da icônica atriz e modelo Brooke Shields através de suas aparições na mídia e materiais de arquivo, trazendo um contexto complexo do momento em que ela chegava à maioridade diante dos olhos públicos. Nele, Shields compartilha sua inteligência, vulnerabilidade e humanidade enquanto reflete sobre sua carreira e vida.

Honesto e incisivo, “A História de Brooke Shields” narra a trajetória de Shields em sua transformação de jovem sexualizada em uma mulher que descobre seu poder. Sua história é um espelho de uma sociedade que objetifica mulheres e meninas, e ressalta os perigos, o poder e a alegria do que significa ter um senso de autonomia e falar com uma voz autêntica.

IMPÉRIO DA LUZ (26/4)

Do diretor e roteirista vencedor do Oscar® Sam Mendes, “Império da luz” é um drama comovente sobre o poder da conexão humana em tempos conturbados. Ambientado em um antigo cinema do início dos anos 1980, o filme da Searchlight Pictures segue Hilary (Olivia Colman), a gerente de um cinema que luta contra depressão, e Stephen (Micheal Ward), um novo funcionário que deseja fugir desta cidade provinciana onde diariamente enfrenta adversidades. Tanto Hilary quanto Stephen encontram um sentimento de pertencimento nessa relação improvável e carinhosa e experimentam o poder curador da música, do cinema e da comunidade. “Império da luz” conta com um elenco estelar liderado por Olivia Colman, Micheal Ward, Tom Brooke, Tanya Moodie, Hannah Onslow, Crystal Clarke, Toby Jones e Colin Firth.



TIC-TAC: A MATERNIDADE DO MAL (28/4)

Dirigido e escrito por Alexis Jacknow, “Tic-tac: A Maternidade do Mal” é um filme de terror que acompanha a história de Ella, uma estrela de sucesso do mundo do design de interiores que parece ter tudo: vive em uma casa luxuosa e tem um lindo casamento repleto de amor com Jay, mas ela não quer ter filhos. Ninguém, nem mesmo sua família ou amigos, muito menos a sociedade, tolera sua posição, apesar de insistir que é feliz sem filhos. Com o aumento da pressão, Ella decide participar de um estudo clínico que, para sua surpresa, começa a dar resultados, mas os efeitos colaterais do tratamento começam, lentamente, a desencadear paranoia e um comportamento agressivo. “Tic-tac: A Maternidade do Mal” é estrelado por Dianna Agron como Ella, Jay Ali como seu marido, Saul Rubinek como seu padre e Melora Hardin como a médica pioneira responsável pelo tratamento.

TENGOKU-DAIMAKYOU (1/4)

O ano é 2024 e o mundo está devastado. As ruínas do Japão estão cheias de monstros horríveis. As pessoas que restam, buscam reforços para tentar sobreviver. Tokio vive com outras crianças em um mundo cercado por um lindo muro, mas um dia recebe uma mensagem perguntando se ele deseja sair. Enquanto isso, um menino chamado Maru viaja com uma mulher mais velha, sobrevivendo em um lugar em ruínas enquanto procuram o “paraíso”.

5 de abril

● Séries

Caçadores de Mentes Criminosas (Temporada 1)

Em Busca de um Chefe (Temporada 1)

Forged in Fire: Knife or Death (Temporada 1 e 2)

7 de abril

● Filmes

Retrospectiva 2022

Don’t Tell a Soul

12 de abril

● Séries

Pandora : Além do Paraíso (Temporada 1)

Law & Order: Organized Crime (Temporada 3)

Phil Spector (Temporada 1)

Equipe de Emergência (Temporada 1)

A Última Ficha (Temporada 1)

Rapcaviar: Os Famosos do Rap (Temporada 1)

13 de abril

● Série

Kardashians (Temporada 2) [Batch 2]

14 de abril

● Filmes

Um Pedido de Desculpas

Em Meus Sonhos

The Wonderful: Stories from the Space Station

19 de abril

● Filme

Dissonantes

● Séries

Trafficked with Mariana Van Zeller (Temporada 3)

Love Trip: Em Busca do Amor (Temporada 1)

Doutor Advogado (Temporada 1)

Perdidos Para Amar (Temporada 1)

Alone (Temporada 6)

20 de abril

● Filme

Quasi

21 de abril

● Filmes

Karatê Kid 4: A Nova Aventura

Um Tira Muito Suspeito

Gente Grande

Crisis

Brightburn: Filho das Trevas

Memórias de Uma Paixão

Under the Volcano

26 de abril

● Filmes

Quatro Amigas Numa Fria

● Séries

Projeto 1619 : Uma Viagem Pela História da Escravidão (Temporada 1)

Sam – Um Saxão (Temporada 1)

28 de abril

● Filmes

Embattled

Anjos da Noite: Guerras de Sangue

A Caminho de Casa

Miss Bala

Final Account