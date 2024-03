Piloto Antonella Bassani, patrocinada pela Volda, disputará o Porsche Cup C6 Bank neste domingo

A piloto Antonella Bassani, patrocinada pela Volda, está entre os 62 pilotos confirmados nos três grids do campeonato Porsche Cup C6 Bank, que terá início no próximo sábado, dia 9, em Goiânia (GO). São cinco corridas no total, sendo duas pela Carrera Cup, e as outras pelo Sprint Challenge e Sprint Trophy. Com apenas 17 anos, a catarinense Antonella Bassani foi a primeira mulher a ser campeã na categoria Porsche no Brasil.

Ela conquistou o título com sua equipe 100% feminina no ano passado. “Aproveito esta ocasião, no mês em que se comemora o Dia Internacional das Mulheres, para deixar um recado para as mulheres que querem marcar presença no automobilismo: sigam os seus sonhos, persistam, trabalhem duro que o resultado chega”, diz Antonella.

Antonella, que participou da academia de jovens pilotos Young Racing Academy, chegou à última etapa do campeonato Porsche em 2023, na categoria Sprint Challenge, com 10 pontos de vantagem sobre o vice-líder Marcelo Tomazoni. Amanhã, sábado, será o dia de classificação para as três categorias e primeiras corridas da Carrera Cup e do Sprint Challenge. “Estou confiante de que 2024 será um ano muito bom para mim. Ser a primeira mulher campeã do campeonato da Porsche me motivou ainda mais a conquistar novos títulos”, afirmou.

Sobre a Volda

A Volda é uma linha de produtos da Tagia, especializada no setor automotivo, dedicando-se principalmente à comercialização de componentes voltados para a suspensão e transmissão. A companhia é 100% brasileira e foi fundada em 2016, com sede no município de Serra, no Espírito Santo. Seus produtos possuem alta tecnologia e qualidade internacional. A marca atualmente atende 90% da frota circulante de automóveis, picapes e SUVs do mercado brasileiro e segue ampliando seu portfólio, que conta hoje com mais de 1.500 itens.