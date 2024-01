Para ser competitivo, Brasil tem que financiar exportação, diz Lula

Presidente participou do lançamento da nova política de industrialização do país, que pretende o financiamento público

Gabriela Boechat Mariana Haubert 22.jan.2024 (segunda-feira) – 14h50



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta 2ª feira (22.jan.2024) que, para o Brasil ser competitivo internacionalmente, é preciso investir na exportação de produtos nacionais.

Segundo o presidente, o protecionismo dos outros países tem aumentado e a disputa no mercado internacional é “uma guerra” de tão competitiva. Por isso, o Brasil não deveria esperar que compradores se voltarão ao país apenas por amizade.

“Muitas vezes, para que o Brasil se torne competitivo, tem que financiar algumas das coisas que ele quer exportar. Não podemos agir achando que todo mundo é obrigado a gostar do Brasil, que vai comprar do Brasil, sem que a gente cumpra com as nossas obrigações”, afirmou em evento de lançamento da Nova Indústria Brasil.

Lula disse ainda que é muito importante o país investir em uma política industrial que seja inovadora, digitalizada e conte com participação do poder público. Segundo ele, a medida é necessária para que o Brasil “supere esse problema de nunca ser um país definitivamente grande e desenvolvimento”, defendeu.