Paraguai vai às urnas para escolher novo presidente neste domingo

Os cidadãos paraguaios vão às urnas, neste domingo (30/4), para escolher o novo presidente do país, além de deputados e senadores. As últimas pesquisas da Atlas/Intel sobre a eleição no Paraguai mostram disputa acirrada entre o candidato Efraín Alegre, do Partido Liberal Radical Autêntic, e Santiago Peña, do Partido Colorado. No Paraguai, não há reeleição nem segundo turno.

Há ainda um terceiro candidato, que cresceu nas intenções de voto nos últimos dias. Paraguayo Cubas, conhecido como Payo. Ele já afirmou querer matar “brasileiros bandidos”. O postulante teve ainda o mandato cassado por agressão física, incitação à violência e por “uso de influências”.

Quem for eleito terá o desafio de trabalhar para melhorar a economia do país e fortalecer a moeda local; estancar a corrupção; além de decidir sobre as relações diplomáticas com Taiwan ou China.

O Partido Colorado ganha as eleições no Paraguai com frequência, desde o fim da ditadura no país, em 1989. A única vez que o Colorado perdeu foi na eleição de Fernando Lugo, do partido de esquerda Frente Guasú, no fim dos anos 2000.